06 февраля, 10:09

Мэр Москвы

Собянин сообщил о росте объема выпуска инновационных лекарственных средств

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица наращивает объемы производства инновационных лекарственных средств, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Он отметил, что за 11 месяцев 2025 года объем выпуска лекарственных средств в Москве вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Город удерживает лидирующее место в России по масштабам фармацевтической промышленности и по числу новых препаратов, поступающих на рынок.

"Сегодня в отрасли особое внимание уделяется биофарме. Направление открывает новые возможности для терапии сложных заболеваний – от онкологических и аутоиммунных патологий до редких генетических нарушений", – рассказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что один из резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" производит биоаналоги, применяемые при орфанных и социально значимых заболеваниях, включая тромболитик для лечения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта.

Другое предприятие в ОЭЗ выпускает лекарства для терапии онкологических и аутоиммунных болезней, в том числе первый российский оригинальный препарат против рассеянного склероза.

Еще одно московское производство создает биопрепараты для лечения рака молочной железы, колоректального рака, неходжкинской лимфомы и ревматоидного артрита.

Один из столичных заводов в текущем году планирует выпустить свой первый препарат на основе моноклональных антител – иммунодепрессант, который используется для лечения более чем 10 заболеваний, включая ревматоидный артрит, болезнь Крона и болезнь Бехчета, добавил мэр Москвы.

Развитие отрасли поддерживается комплексом государственных мер, в который входят налоговые льготы, финансовые инструменты и развитая промышленная инфраструктура. В Москве сформирован один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров, заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в столице работают пять современных онкологических центров, которые оснащены передовым оборудованием для исследования и лечения опухолей. Вместе с тем столичные врачи используют сервисы искусственного интеллекта для обнаружения первых признаков болезни.

