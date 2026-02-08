Свыше 25 человек эвакуировали из-за пожара в историческом здании в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел на чердаке в историческом здании в Санкт-Петербурге по адресу Моховая, 28 ночью в воскресенье, 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Прибывшие специалисты эвакуировали из опасной зоны 26 человек.

Информации о пострадавших не поступало. На данный момент пожар локализован.

Ранее пожар произошел в строительных бытовках в районе деревни Марьино в подмосковном Красногорске. По информации, регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 288 квадратных метров.

На месте происшествия было задействовано 16 пожарных и 4 единицы техники.