Авиакомпании "Россия" и Nordwind внесли коррективы в программу полетов на Кубу

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Авиакомпании "Россия" и Nordwind внесли вынужденные коррективы в программу полетов в аэропорты Кубы из-за сложностей с заправкой самолетов в республике. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В частности, в ближайшие дни "Россия" выполнит несколько рейсов с загрузкой только в обратном направлении – из Гаваны и Варадеро в Москву – для обеспечения вывоза российских туристов, находящихся на Кубе. После этого полетная программа авиакомпании с островом будет приостановлена до изменения ситуации. Решение принято в интересах пассажиров.

Минтранс РФ и Росавиация держат ситуацию с перелетами между странами на особом контроле, а также поддерживают постоянный контакт с авиавластями республики. Стороны ищут возможности для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обоих государств.

В январе президент США Дональд Трамп ввел в стране режим ЧС якобы из-за угрозы со стороны Кубы. Он также подписал указ, позволяющий вводить пошлины против страны, поставляющих нефть на Кубу.

На фоне этого в республике начался энергокризис. Кубинские власти предупредили авиакомпании, что в 9 аэропортах страны до 11 марта не будет топлива для самолетов.

В Кремле заявили, что Куба столкнулась с дефицитом авиакеросина и другими проблемами из-за блокады со стороны Штатов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков счел неправильной ситуацию, когда одна страна "душит" другую.