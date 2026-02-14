Форма поиска по сайту

14 февраля, 15:41

Происшествия

Пропавшая на Валааме девушка не могла покинуть остров самостоятельно

Фото: телеграм-канал Mash на Мойке

Пропавшая на Валааме в начале февраля Наталья Простакова не могла покинуть остров самостоятельно, рассказали ТАСС в поисковом отряде "Лиза Алерт" в Карелии.

Местонахождение девушки неизвестно со 2 февраля. После окончания вечерней службы она ушла в неизвестном направлении. Ее поиски на острове и территории вокруг него продолжает местное население и монастырская братия.

В поисковом отряде подчеркнули, что покинуть остров самостоятельно сложно и "нереально", поскольку для этого нужно пройти около 40 километров по льду до Сортавала. Никакого транспорта, кроме монастырского, при этом не было.

Сейчас рассматриваются все возможные направления, поскольку маршрут Простаковой остается неизвестным. Добровольцы изучили большой объем записей с камер видеонаблюдения, но следов пропавшей по-прежнему не обнаружили.

Ранее в Санкт-Петербурге пропали две сестры в возрасте 18 и 11 лет, их ищут с 9 февраля. Последний раз их видели утром того же дня, когда старшая провожала младшую в школу. По данным СМИ, они могут находиться в секте "Царская империя" вместе с матерью, которая проживает в организации в Ульяновской области с октября 2024 года. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту исчезновения женщины и двух ее дочерей. Организована процессуальная проверка.

происшествия

