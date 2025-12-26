ТАСС: в Петербурге пресекли собрание проукраинской секты

Фото: телеграм-канал Baza

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге пресекли собрание около 70 участников проукраинской квазирелигиозной организации "Школа единого принципа", рассказали ТАСС в силовых структурах.

Собрание проходило в Адмиралтейском районе, в нем принимали участие люди из разных регионов страны. В отношении них проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".

По данным СМИ, "Школа единого принципа" была создана на Украине под предлогом "пробуждения сознания" и "внутреннего духовного взросления" адептов. В ходе собраний его участники нелестно высказывались об СВО и российских военнослужащих.

При этом адептам запрещалось рассказывать об участии в организации православным священникам, однако позицию по Украине они были обязаны доносить членам своих семей и знакомым.

Кроме того, в руководство секты входят преподаватели ряда вузов и школ. При этом они понимали незаконность и подрывной характер своей деятельности, поэтому в повседневной жизни не позиционировали себя как последователи культа.

Ранее сообщалось, что в отношении журналиста и писателя Андрея Солдатова (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело по статьям "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах" и "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации".

Кроме того, он объявлен МВД России в международный розыск по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ".

