Суд заочно заключил под стражу рэпера Face

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Иван Дремин признан в РФ иноагентом)

Суд заочно заключил рэпера Face (настоящее имя – Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) под стражу по уголовному делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Отмечается, что артист дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил публиковать в соцсетях материалы без соответствующей маркировки.

При этом рэпер объявлен в межгосударственный розыск. Надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение по его делу.

"Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

О том, что МВД объявило рэпера Face в розыск, стало известно летом 2025 года. По данным правоохранительных органов, уехавший из России Дремин оставил неоплаченные долги по штрафам в размере более 127 тысяч рублей. Позже карточка музыканта исчезла из базы розыска МВД.

