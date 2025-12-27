Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 15:17

Город

Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы/Денис Гришкин

Московская канатная дорога будет открыта в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщила пресс-служба спортивно-развлекательного комплекса Воробьевы горы.

"Если хочется встретить Новый год не дома, а в по-настоящему атмосферном месте – с огнями ночной Москвы, панорамными видами и ощущением праздника во всем вокруг, мы знаем идеальный вариант. Канатная дорога спортивно-развлекательного комплекса Воробьевы горы станет частью вашей новогодней ночи", – говорится в сообщении.

Гости смогут посетить канатную дорогу с 11:00 31 декабря до 05:00 1 января, затем она откроется в 16:00 и закроется в 22:00 1 января. С 2-го по 9-е число она будет работать по графику выходных и праздничных дней с 10:00 до 22:00.

При этом в новогоднюю ночь для посещения будет закрыта Красная площадь. Однако ГУМ-каток будет работать в соответствии с расписанием.

Ранее стало известно, что с 31 декабря на 1 января городской транспорт в Москве будет работать по особому графику. Например, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут открыты без перерыва, а МЦД – до 03:00.

Кроме того, по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. 11 января стоянки будут работать по тарифам воскресного дня, за исключением улиц с тарифами 80, 450 и 600 рублей в час.

"Москва сегодня": каким станет наступающий 2026 год огненной красной лошади

Читайте также


город

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика