17 декабря, 16:00

Транспорт

Городской транспорт Москвы украсили к Новому году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Городской транспорт столицы украсили в преддверии Нового года, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Оформили поезда, автобусы, электробусы, трамваи и электросуда, а также станции метро и другие объекты инфраструктуры. Украшенный транспорт создает праздничную атмосферу и дарит хорошее настроение москвичам и гостям столицы", – цитирует вице-мэра пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, украшенный яркими гирляндами трамвай вышел на новый маршрут № 5 по Трифоновской улице.

В целом на городские маршруты вышли 24 тематических поезда метро, 50 электробусов с гирляндами, 115 автобусов в новогодней оклейке, 62 трамвая, включая новый маршрут на Трифоновской улице и маршрут Т1. Также были украшены исторический трамвай "Татра" и трамвай "Витязь-Москва" с хвойными гирляндами в салоне.

Кроме прочего, специалисты украсили Северный и Южный речные вокзалы, 6 электросудов и 10 плавучих причалов, а также оформили в новогоднем стиле свыше 100 станций метро Москвы.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства установили более 10 световых тоннелей в Москве. Один из самых популярных среди горожан тоннелей находится на Тверском бульваре. Его 100-метровую конструкцию сделали мультимедийной еще в прошлом году. Благодаря этому на поверхности с помощью технологии транслируют различные фигуры.

Более 1 тысячи новогодних елей установили в Москве

транспортгород

