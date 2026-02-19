Spiegel: мужчина в Германии приставал к женщинам с просьбой облизать их обувь

Фото: depositphotos/flil

Полиция в немецком городе Ашаффенбурге ищет мужчину, который домогался женщин с просьбой облизать их обувь, сообщает Spiegel.

По данным правоохранителей, незнакомец приставал к женщинам в районе центрального вокзала – он подходил к ним, просил рассмотреть обувь поближе и опускался на землю, чтобы попытаться лизнуть подошвы.

С 12 февраля с жалобами на такие домогательства обратились четыре женщины. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и ищет свидетелей инцидента.

Ранее в Англии пассажир переполненного междугороднего поезда подвергся домогательствам со стороны попутчицы. Это произошло в составе, который следовал из Шеффилда в Уэрксоп. Женщина начала домогаться пассажира в момент, когда он проходил рядом с ее местом.

Мужчина обратился к правоохранителям. При этом информации о том, какое действие конкретно совершила попутчица, нет.

