20 января, 16:44

Происшествия
The Sun: в Англии женщина домогалась попутчика в поезде

Пассажир поезда в Англии подвергся домогательствам со стороны женщины

Фото: thesun.co.uk

В Англии пассажир переполненного междугороднего поезда подвергся домогательствам со стороны попутчицы. Об этом сообщает издание The Sun.

В материале сказано, что инцидент произошел в поезде, который следовал из Шеффилда в Уэрксоп. Женщина начала домогаться пассажира в момент, когда он проходил рядом с ее местом. Мужчина обратился к правоохранителям. При этом информации о том, какое действие конкретно совершила попутчица, нет.

Сотрудники полиции опубликовали записи с видеокамер, на которых можно увидеть подозреваемую. Они начали расследование и ищут свидетелей произошедшего.

Ранее в Испании на острове Майорка замужняя женщина домогалась 20-летнего молодого человека в хаммаме, после чего пострадавший обратился к персоналу отеля, в котором они находились. Сотрудники вызвали Гражданскую гвардию.

Поначалу женщина отрицала факт домогательств, но позже созналась. Свои действия она объяснила недоразумением. По ее словам, ей показалось, что парень проявил к ней интерес, поэтому и позволила себе такое.

происшествияза рубежом

