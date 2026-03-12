США допустили создание коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе

Фото: depositphotos/Nightman1965

Соединенные Штаты могут сформировать международную коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе. Об этом рассказал глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Sky News.

"Думаю, как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, вместе с международной коалицией, будут сопровождать суда через пролив", – сообщил министр.

Он также опроверг сообщения о том, что Иран заминировал Ормузский пролив.

"На самом деле, сейчас через пролив проходят танкеры, иранские танкеры, я полагаю, что прошли и некоторые танкеры под китайским флагом. Так что мы знаем, что они не заминировали пролив", – отметил Бессент.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

На фоне продолжающегося конфликта Иран закрыл Ормузский пролив для прохода кораблей. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал открыть туда доступ любой стране, которая выдворит со своей территории американских и израильских послов.

Верховный лидер Ирана Моджтабы Хаменеи заявил, что республика должна сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника.