12 марта, 23:34Политика
США допустили создание коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе
Фото: depositphotos/Nightman1965
Соединенные Штаты могут сформировать международную коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе. Об этом рассказал глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Sky News.
"Думаю, как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, вместе с международной коалицией, будут сопровождать суда через пролив", – сообщил министр.
Он также опроверг сообщения о том, что Иран заминировал Ормузский пролив.
"На самом деле, сейчас через пролив проходят танкеры, иранские танкеры, я полагаю, что прошли и некоторые танкеры под китайским флагом. Так что мы знаем, что они не заминировали пролив", – отметил Бессент.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.
На фоне продолжающегося конфликта Иран закрыл Ормузский пролив для прохода кораблей. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал открыть туда доступ любой стране, которая выдворит со своей территории американских и израильских послов.
Верховный лидер Ирана Моджтабы Хаменеи заявил, что республика должна сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника.
