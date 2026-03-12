Форма поиска по сайту

12 марта, 23:34

Политика

США допустили создание коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе

Фото: depositphotos/Nightman1965

Соединенные Штаты могут сформировать международную коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе. Об этом рассказал глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Sky News.

"Думаю, как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, вместе с международной коалицией, будут сопровождать суда через пролив", – сообщил министр.

Он также опроверг сообщения о том, что Иран заминировал Ормузский пролив.

"На самом деле, сейчас через пролив проходят танкеры, иранские танкеры, я полагаю, что прошли и некоторые танкеры под китайским флагом. Так что мы знаем, что они не заминировали пролив", – отметил Бессент.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

На фоне продолжающегося конфликта Иран закрыл Ормузский пролив для прохода кораблей. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал открыть туда доступ любой стране, которая выдворит со своей территории американских и израильских послов.

Верховный лидер Ирана Моджтабы Хаменеи заявил, что республика должна сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника.

Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

