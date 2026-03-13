Магнитные бури могут обрушиться на Землю вечером 13 марта

Слабые и средние магнитные бури ожидаются в столице и регионах России вечером в пятницу, 13 марта, из-за геомагнитных возмущений, вызванных корональной дырой на Солнце. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН.

Источником возмущений станет крупная корональная дыра странной формы, протянувшаяся от южного до северного полюса Солнца. Она существует на Солнце уже достаточно давно и месяц назад проходила по видимой стороне диска, вызвав магнитные бури среднего уровня G1–G2.

Ученые отметили, что форма и размеры структуры практически не изменились, поэтому похожий уровень бурь прогнозируется и на этот раз. Первые геомагнитные возмущения возможны ближе к полуночи в пятницу, 13 марта, а вероятность интенсивных полярных сияний может быть высокой.

Однако точный прогноз станет возможен только после начала возмущений. На текущий момент признаков роста скорости солнечного ветра не зафиксировано.

Вместе с тем в 2026 году на Солнце могут возникнуть 5–10 мощных вспышек класса X. При этом вспышки уровней X и M будут фиксироваться до 2028 года включительно. Они могут приносить на Землю магнитные бури.