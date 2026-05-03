03 мая, 13:12

Сезон молодой капусты начался на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Сезон молодой капусты начался на московских ярмарках. Ее привозят из Липецкой, Тамбовской и Владимирской областей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Молодая капуста содержит в себе больше витаминов С и U. Тонкие листья почти не имеют грубых прожилок, они легко усваиваются и не раздражают желудок.

"Капуста – культура капризная. Мы внимательно следим за температурой воздуха и высаживаем только морозостойкие сорта, например "подарок". Правда, такая капуста долго не хранится и срок ее реализации короткий, зато из нее можно приготовить массу вкусных блюд", – отметила участница межрегиональной ярмарки на улице Свободы Елена Андреева.

Лучше всего употреблять молодую капусту сырой или после непродолжительного тушения. Она готовится быстрее, чем зрелая. При этом от долгого нагревания капуста теряет витамины и плотность.

Из молодой капусты можно приготовить щи, голубцы и вегетарианские стейки. Также кочан нарезают крупными дольками, обжаривают на гриле и подают с копченой сметаной и свежим укропом.

Ранее на столичных ярмарках появились первая весенняя зелень и редис из теплиц. Посетители могут приобрести зеленый лук, петрушку, кинзу, укроп. Совсем скоро туда поставят салат, а в конце весны можно будет приобрести свежую клубнику.

