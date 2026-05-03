Песков объяснил слова Путина о зацикливании на запретах

Фото: kremlin.ru

Граждане России понимают не все законодательные инициативы, поскольку их должным образом не объясняют, о чем и говорил Владимир Путин в рамках заседания Совета законодателей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют", – сказал он.

Песков добавил, что формулировка главы государства была исчерпывающей.

Путин в ходе Совета законодателей заявил, что Россия сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые необходимо достойно преодолевать. Однако нельзя зацикливаться только на запретах, указал он.

Президент обратил внимание, что законодательный процесс, несмотря на необходимость оставаться системным и творческим, не должен быть нацеленным только на адаптацию к текущим рискам.

