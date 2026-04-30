Поликлиники и ЗАГСы изменят режим работы в майские праздники 2026 года

Москвичей ждут продолжительные выходные – с 1 по 3 мая и с 9-го по 11-е. В связи с этим городские социальные учреждения переходят на специальный график работы. Подробности – в нашем материале.

Медпомощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00. Дежурные врачи продолжат трудиться в прежнем графике.

Детские поликлиники сделали акцент на выездной помощи: вызвать педиатра на дом можно будет по единому номеру 122. К примеру, 1, 3, 9 и 10 мая они окажут помощь с 09:00 до 15:00. При этом 2 и 11 мая можно как прийти в поликлинику, так и вызвать врача на дом с 09:00 до 15:00.

График работы столичных травмпунктов в праздничные дни не изменится. Дежурные аптеки также будут открыты 24 часа во все праздничные дни. Кроме того, сохранится привычный график работы молочно-раздаточных пунктов – 06:30 до 15:00.

МФЦ, ЗАГСы и соцзащита

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Скорректирован режим работы центров госуслуг: в частности, прием заявителей не ведется 1 и 9 мая. В остальные дни расписание останется привычным: районные отделения будут открыты с 08:00 до 20:00 (за исключением семи офисов), а флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. При этом график работы сотрудников ведомств, принимающих граждан на территории центров, может отличаться от общего.

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 мая. Однако это не касается дворцов № 1 и 4, которые останутся закрытыми только 1 и 9 мая. При этом 30 апреля и 8 мая все ЗАГСы трудятся в режиме предпраздничного сокращенного рабочего дня с 09:00 до 17:00. В то же время подать заявление на регистрацию брака можно в любое время онлайн через портал mos.ru или "Госуслуги".

Центры московского долголетия уходят на выходные 1, 9 и 11 мая, в остальные дни учреждения будут работать по обычному графику. В воскресенье посетителей примут только флагманские отделения, в субботу – остальные. А вот центры занятости "Моя работа", "Моя карьера", центр "Профессии будущего", а также семейные центры и реабилитационные учреждения закрыты на все майские праздники.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей не работает 9, 10 и 11 мая. В остальные дни его график стандартный: с 09:00 до 21:00 без выходных.

Экстренные случаи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Если потребуется срочная психологическая или социальная помощь (в том числе при сообщениях о жестоком обращении), городские службы работают круглосуточно:



051 (с городского телефона);

+7 (495) 051 (с мобильного).

Экстренные службы и телефоны доверия остаются на связи 24/7. Также круглосуточно работает горячая линия Департамента труда и соцзащиты: +7 (495) 870-44-44.

Ветклиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство государственных ветеринарных клиник принимают пациентов в обычном режиме. Контакт-центр госветслужбы по номеру +7 (495) 612-12-12, служба ветеринарной помощи на дому и Мосветстанция работают ежедневно и круглосуточно.

Исключения составляет Нижегородский ветучасток (ЮВАО), который будет закрыт 1, 9 и 11 мая. Кроме того, ветучастки Первомайский (ВАО) и Солнцевский (ЗАО), а также участки "Кленово", "Птичное", "Саларьево" и "Щербинка" (ТиНАО) закрыты 1 и 9 мая. Более подробно с графиком госветклиник Москвы можно ознакомиться на портале ГБУ "Мосветобъединение".

Транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В майские праздники изменится график работы пунктов МАДИ и спецстоянок "Московского паркинга". Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, круглосуточно разрешение на возврат эвакуированного авто можно оформить по адресам: проезд Энтузиастов, владение 3; улица Вагоноремонтная, владение 4А; поселение Сосенское, квартал № 7, владение 1 (напротив). Все они будут принимать посетителей круглосуточно.

Кроме того, пункт в проезде Дубовой Рощи, владении 7А, будет функционировать с 10:00 до 22:00, а отделение в проезде Одоевского прекращает работу с 1 по 11 мая. Приемная на улице Большой Почтовой, доме 7, строении 1, будет работать по сокращенному графику: 30 апреля – с 08:00 до 16:00, с 4 по 7 мая – с 08:00 до 17:00, 8 мая – с 08:00 до 14:45. Периоды с 1 по 3 и с 9 по 11 мая – выходные.

Узнать, куда эвакуировали машину, можно по телефонам +7 (495) 539-54-54 и 3210 или в приложении "Парковки России".

В то же время парковки в Москве в майские праздники будут бесплатными 1, 2, 9 и 11 мая, включая зоны с повышенными тарифами (380, 450 и 600 рублей в час), а также зоны динамического тарифа. Однако 3 и 10 мая автовладельцы смогут бесплатно оставить свои транспортные средства везде, кроме вышеуказанных зон.

Кроме того, стоянки со шлагбаумом в праздничные дни продолжат работать в обычном режиме.

Образование и архивы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Школы и колледжи столицы будут закрыты 1 и 11 мая. С графиком работы центров дополнительного образования можно ознакомиться на сайтах этих организаций.

Читальные залы Главархива Москвы не будут принимать посетителей с 1 по 3 мая и с 9-го по 11-е. При этом 30 апреля они работают с 12:00 до 19:00, 8 мая – с 09:30 до 14:30, а в остальные дни – по обычному расписанию.

