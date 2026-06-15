Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 12:05

Шоу-бизнес

Скончалась менеджер группы ABBA Герель Хансер

Фото: legion-media.com/roger tillberg

Менеджер шведской музыкальной группы ABBA Герель Хансер скончалась на 77-м году жизни, сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Star.

"С глубочайшей скорбью сообщаем о кончине Герель Хансер. Мы потеряли нашего самого любимого друга и ближайшего коллегу. Эта утрата неизмерима", – говорится в обращении, которое подписали все четверо участников коллектива.

Причина смерти Хансер не озвучивается. После известия о смерти фанаты назвали Хансер "пятым участником" группы и заявили, что ее влияние будет ощущаться еще многими поколениями.

Хансер родилась 21 июня 1949 года. В 1969-м она устроилась работать в компанию Sweden Music и на лейбл Polar Music, которые принадлежали менеджеру ABBA Стигу Андерсону. Позднее Хансер стала его личным помощником, а потом заняла пост вице-президента звукозаписывающей компании.

В пик популярности ABBA она ездила с музыкантами в концертные туры и занималась связями со СМИ. Затем она стала личным менеджером коллектива.

В 1979 году участники ABBA записали для Хансер специальную песню Sång Till Görel в честь ее 30-летия. Произведение выпустили ограниченным тиражом только для именинницы и ее друзей. В настоящее время эта запись считается одной из самых редких в дискографии группы.

Хансер также знали поклонники ABBA. Менеджер лично отвечала на их письма и помогала с автографами.

Читайте также


шоу-бизнес

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика