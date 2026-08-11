Пешеход пострадал в ДТП с участием спорткара Lamborghini в Екатеринбурге

Фото: МАХ/Ural Mash

Пешеход пострадал в результате аварии в Екатеринбурге с участием спорткара Lamborghini. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, что на месте происшествия лежат обломки машины и несколько электросамокатов.

В ГАИ уточнили, что по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фиолетовый спорткар Lamborghini Aventador SVJ, стоимость которого составляет 35 миллионов рублей, влетел в жилой дом, расположенный на улице Отрадной в Екатеринбурге, 11 августа. В результате аварии водитель разбил голову.

Предварительно, в момент ДТП в машине также находились еще два подростка. В свою очередь, СМИ сообщали, что в результате ДТП якобы пострадал сын главы металлургического холдинга "РМК" Игоря Алтушкина Давид. Сын Алтушкина ранее публиковал в соцсетях фотографии с этим авто на парковке.

