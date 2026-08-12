ПВО отражает массированную атаку БПЛА на Севастополь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные отражают массированную атаку беспилотников на Севастополь. Силы ПВО сбили уже более 30 дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Особенно активная работа идет в Балаклавском районе. Здесь повреждения получили три многоквартирных и пять частных домов. На нескольких участках упали осколки от сбитых БПЛА. В некоторых районах города также зафиксированы небольшие возгорания травы и леса.

Предварительно, пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.

Ночью 12 августа атаке БПЛА также подвергся Новороссийск. Обломки вражеских дронов попали в шесть жилых домов, коммерческое здание, а также на территорию строительной площадки. Предварительно, есть пострадавшие – им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее мирный житель погиб при атаке украинского FPV-дрона в Грайворонском округе Белгородской области. Тело мужчины обнаружили оперативные службы в селе Козинка. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего.