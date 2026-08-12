FT: Вэнс предостерег Зеленского от атак на нефтяные объекты в Черном море

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о недопустимости атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Financial Times.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, Зеленский и Вэнс обсудили этот вопрос 31 июля. Администрация США потребовала от Украины дополнительно не наносить удары по "нероссийским судам" в Черном море.

После этого Киев прекратил удары по терминалам КТК. Кроме того, Украина остановила интенсивную кампанию атак дронами на нефтяные танкеры, которые используют "важный порт Черного моря".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что удары украинских сил по инфраструктуре КТК являются нападением на Казахстан, Россию и Соединенные Штаты, потому что американские компании тоже в числе акционеров консорциума.

Между тем СМИ сообщали, что Турция проводит закрытые консультации с Россией и Украиной о возможном создании механизма, направленного на предотвращение атак на суда в Черном море. Утверждалось, что стороны обсуждают подходы и возможные параметры такого механизма.

