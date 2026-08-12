Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 09:39

Политика
Главная / Новости /

FT: Вэнс предостерег Зеленского от атак на нефтяные объекты в Черном море

Вэнс предостерег Зеленского от атак на нефтяные объекты в Черном море

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о недопустимости атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Financial Times.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, Зеленский и Вэнс обсудили этот вопрос 31 июля. Администрация США потребовала от Украины дополнительно не наносить удары по "нероссийским судам" в Черном море.

После этого Киев прекратил удары по терминалам КТК. Кроме того, Украина остановила интенсивную кампанию атак дронами на нефтяные танкеры, которые используют "важный порт Черного моря".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что удары украинских сил по инфраструктуре КТК являются нападением на Казахстан, Россию и Соединенные Штаты, потому что американские компании тоже в числе акционеров консорциума.

Между тем СМИ сообщали, что Турция проводит закрытые консультации с Россией и Украиной о возможном создании механизма, направленного на предотвращение атак на суда в Черном море. Утверждалось, что стороны обсуждают подходы и возможные параметры такого механизма.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика