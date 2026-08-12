В Германии заявили о сотнях пролетов БПЛА над военными объектами

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Несколько сотен пролетов подозрительных беспилотников зафиксировали над военными объектами в Германии за последние годы. Об этом заявил неназванный представитель оперативного командования бундесвера, сообщает News.ru.

По его словам, в основном речь идет об одиночных БПЛА.

"Эти сообщения касаются преимущественно отдельных дронов, но иногда фиксируются и рои", – сказал представитель в комментарии медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Он также заявил, что Германия ежедневно сталкивается с гибридными угрозами. По его словам, речь идет о дезинформации, распространении фейковых новостей, кибератаках, шпионаже и саботаже.

При этом подробности конкретных инцидентов представитель раскрывать не стал.

Ранее в аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолета был найден БПЛА со взрывателем. В связи с этим авиагавань временно остановила полеты. Один из грузовых самолетов прервал посадку и пошел на второй круг, однако на высоте порядка 400 метров столкнулся с неопознанным объектом.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой. Он также допустил повторение таких акций в будущем. В свою очередь, посольство РФ в ФРГ назвало данный инцидент провокацией.

Позже депутат ландтага Саксонии от партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Бернд Рудольф предостерег Германию от бездоказательных обвинений в адрес России. Он напомнил, что гражданский аэропорт в Лейпциге используется в том числе для военных перевозок, что создает дополнительные риски.