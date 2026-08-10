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10 августа, 08:09

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Telegraph: камеры БПЛА Великобритании передавали данные в Китай

Камеры БПЛА Великобритании передавали данные в Китай

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marcus Brandt

Министерство обороны Великобритании отключило беспилотные надводные аппараты Королевского флота от интернета после того, как выяснилось, что их видеокамеры отправляли данные на IP-адрес в Китае. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, расследование подтвердило факт передачи сигналов об исправности системы. В ведомстве заявили, что доказательств утечки значимых данных не выявлено.

Оборудование использовалось с марта 2026 года. Аппараты планировалось включить в оборонный пакет, предложенный Лондоном для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует открыть на территории Великобритании масштабное производство дронов. По словам политика, речь идет о совместном проекте, он предусматривает внедрение передовых технологий и взаимный обмен опытом.

Также Зеленский заявил о желании заключить "очень сильную" сделку в области беспилотников с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом.

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