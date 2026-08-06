В США заявили о наращивании обмена разведданными с Украиной

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Американские сенаторы заявили, что США и Украина активизировали обмен разведывательной информацией. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Politico.

По словам сенатора Марка Уорнера, взаимодействие между Вашингтоном и Киевом в этой сфере заметно улучшилось. Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер также отметили, что обмен разведданными стал активнее.

"Я был на Украине в апреле 2025 года и снова побывал там в июле 2026 года. И я чувствую, что в общении стало больше уверенности", – заявил сенатор Тим Кейн.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон не прекращал обмен разведывательной информацией с Украиной. В апреле 2026 года председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн также подтвердил, что американская сторона продолжает предоставлять разведданные украинским военным.

До этого экс-посол Великобритании в Москве Иэн Прауд предрек переломный момент в СВО. По его словам, он может наступить после президентских выборов во Франции, где высоки шансы на победу Марин Ле Пен. Это, по его мнению, может иметь "сейсмические последствия" для внутренней политики Франции, отношений с ЕС и позиции Европы по Украине.

Дипломат также отметил, что у России есть ресурсы продолжать конфликт столько, сколько захочет Киев, тогда как европейская поддержка иссякнет раньше. Выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года.