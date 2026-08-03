В Великобритании предрекли начало переломного момента на СВО

Фото: depositphotos/Mermolenko​

Переломный момент в украинском конфликте может наступить после президентских выборов во Франции, где высоки шансы на победу Марин Ле Пен. Об этом заявил экс-посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.

"Это (победа Ле Пен. – Прим. ред.) может иметь сейсмические последствия – не только для внутренней политики Франции и отношений Франции с ЕС, но и для отношения Европы к конфликту на Украине", – отметил Прауд.

Дипломат также подчеркнул, что европейские страны не смогут долго поддерживать Украину. По его словам, у России есть ресурсы продолжать конфликт столько, сколько захочет Киев, а у Европы ресурсы для поддержки закончатся раньше.

Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года, второй тур при необходимости назначен на 2 мая. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет участвовать в них, поскольку занимает пост второй срок подряд.

В начале 2025 года Ле Пен и ряд ее соратников по партии "Национальное объединение" были осуждены по делу о нецелевом использовании средств на парламентских помощников. Изначально политику назначили четыре года лишения свободы, два из которых условно, и пятилетний запрет на избрание. После подачи апелляции суд смягчил приговор до трех лет, из которых два условно, а также установил запрет на госслужбу – до 45 месяцев.

Оставшийся год заключения Ле Пен должна провести под домашним арестом с электронным браслетом. Поскольку лидер партии заявляла о невозможности ведения кампании в таких условиях, генпрокурор апелляционного суда Парижа уточнила, что в случае победы на президентских выборах 2027 года действие наказания будет приостановлено из-за президентского иммунитета и возобновится после завершения полномочий.