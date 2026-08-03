Врач Русакова: употребление арбуза с хлебом приводит к брожению в кишечнике

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Употребление арбуза с хлебом способно привести к вздутию живота, брожению в кишечнике, создать повышенную нагрузку на поджелудочную железу и увеличить уровень сахара в крови. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Дарью Русакову.

"Тренд на арбуз с хлебом несет потенциальные риски, так как сочетает большое количество фруктозы с углеводами. У людей с нарушением толерантности к глюкозе поедание такого комплекта с высоким гликемическим индексом может вызвать повышение уровня сахара в крови", – пояснила она.

По словам специалиста, большое количество клетчатки и простых углеводов может спровоцировать вздутие живота, газообразование и брожение в кишечнике.

Врач посоветовала не экспериментировать людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, нарушением толерантности к глюкозе, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и почек.

Кроме того, она предостерегла от маринования арбуза соевым соусом, где повышена доза натрия. Это, как добавила Русакова, может привести к задержке жидкости.

Ранее доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал, что ранние арбузы могут содержать много нитратов из-за азотных удобрений для ускорения роста. Однако, отметил эксперт, в основном нитраты остаются в белой части корки, поэтому ее употреблять нежелательно.

