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03 августа, 10:37

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Теннисистка Винус Уильямс потерпела 13-е поражение подряд

Бывшая первая ракетка мира потерпела 13-е поражение подряд

Фото: ТАСС/Zuma/Kyle Gustafson

Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс потерпела 13-е поражение подряд. Она проиграла Камилле Рахимовой из Узбекистана со счетом 4:6, 1:6 в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000, который проходил в Торонто.

Известно, что призовой фонд составил более 7,4 млн долларов. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс занимает 664-е место, в то время как Рахимова – 82-е.

Отмечается, что американка дважды побеждала на Открытом чемпионате США и пять раз – на Уимблдоне. Кроме того, Уильямс выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде с сестрой Сереной, в 2000 году в Сиднее стала олимпийской чемпионкой в одиночном разряде. Наряду с этим спортсменка три раза завоевывала золото в паре с Сереной.

Ранее сообщалось, что Уильямс и российская теннисистка Диана Шнайдер завершили выступление в парном разряде на турнире WTA 500 в Вашингтоне. Они уступили китаянкам Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань со счетом 4:6, 2:6. Для Уильямс это был первый совместный матч с Шнайдер.

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