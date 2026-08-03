АТОР рекомендовала россиянам в Таиланде не отходить от курортных центров без гидов

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Российским туристам в Таиланде посоветовали не отходить от курортных центров без сопровождения гидов и всегда оставаться на связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Для минимизации рисков путешественникам следует соблюдать меры безопасности, подчеркнули в организации. При этом в АТОР добавили, что в целом ситуация на курортах Таиланда спокойная. Криминальные инциденты с участием туристов происходят крайне редко, однако полностью исключить их нельзя, как и в любой другой стране.

Российские туроператоры положительно оценили инициативу правительства Таиланда по усилению мер безопасности. По их мнению, это способствует укреплению репутации королевства как безопасного направления.

С января по июль 2026 года российский турпоток в Таиланд составил 1,1 миллиона визитов, подчеркнули в АТОР.

Ранее в таиландском курортном городе Паттайя пропали 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман. Позже выяснилось, что они были убиты. Подозреваемых по делу уже задержали.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткеу выразили соболезнования в связи с убийством россиян. По словам Пхуангкеткеу, случившееся нанесло удар по имиджу Таиланда как туристического направления.

В связи с этим власти Таиланда поручили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности в стране всех туристов.