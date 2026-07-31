Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 17:42

Происшествия

Полиция Таиланда обнаружила 5 тел на месте возможного захоронения брата и сестры из РФ

Фото: depositphotos/Emevil

Полиция обнаружила 5 тел на месте, где, предположительно, захоронены 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерал-лейтенанта таиландской полиции Чатчай Сурачетпхонга.

"Не могу пока подтвердить точно, кому принадлежат найденные в отдельной могиле три тела", – заявил он журналистам.

По его словам, на участке, куда привели задержанные, обнаружено два захоронения. В одном находились два тела, в другом – три.

Брат и сестра Назимовы пропали в таиландском курортном городе Паттайя. В ходе поисков удалось обнаружить мотоцикл, принадлежащий россиянам. Он оказался закопан в водоотводном канале.

Затем полицейские задержали двух граждан Таиланда. Фигуранты признались, что убили несовершеннолетнего россиянина, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Они также показали место, где могут быть захоронены тела. Полиция считает, что причиной нападения могли стать планы похитить мотоцикл россиян.

Читайте также


происшествияза рубежом

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика