Полиция Таиланда обнаружила 5 тел на месте возможного захоронения брата и сестры из РФ

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Полиция обнаружила 5 тел на месте, где, предположительно, захоронены 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерал-лейтенанта таиландской полиции Чатчай Сурачетпхонга.

"Не могу пока подтвердить точно, кому принадлежат найденные в отдельной могиле три тела", – заявил он журналистам.

По его словам, на участке, куда привели задержанные, обнаружено два захоронения. В одном находились два тела, в другом – три.

Брат и сестра Назимовы пропали в таиландском курортном городе Паттайя. В ходе поисков удалось обнаружить мотоцикл, принадлежащий россиянам. Он оказался закопан в водоотводном канале.

Затем полицейские задержали двух граждан Таиланда. Фигуранты признались, что убили несовершеннолетнего россиянина, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Они также показали место, где могут быть захоронены тела. Полиция считает, что причиной нападения могли стать планы похитить мотоцикл россиян.

