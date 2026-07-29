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29 июля, 15:15

Происшествия

В Паттайе нашли мотоцикл пропавших брата и сестры из России

Фото: chonburi.police.go.th

Мотоцикл, принадлежащий пропавшим в Таиланде брату и сестре из России Диане и Роману Назимовым, обнаружили закопанным в районе Хуай-Яй. Об этом сообщил портал Siamchon News.

В материале отмечается, что транспортное средство было закопано в водоотводном канале. Сейчас правоохранители продолжают поиски россиян, собирают улики и изучают место, где нашли мотоцикл.

В свою очередь, посольство России в Бангкоке поддерживает связь с семьей Дианы и Романа, рассказал заведующий консульским отделом дипмиссии Илья Ильин.

"Мы <...> находимся на связи с полицейским отделением, которое ведет в Паттайе поиски пропавших россиян", – приводит слова дипломата РИА Новости.

По его словам, с момента обнаружения мотоцикла Назимовых новой информации о результатах поисков от полиции не поступало.

Об исчезновении 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата в Паттайе стало известно 27 июля. По словам матери пропавших, за день до этого они утром уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. С телефона Дианы пришло сообщение "Urgent!" ("Срочно!" – Прим. ред.), а смартфон передал последнюю геолокацию примерно в 200 метрах от дома.

При этом незадолго до исчезновения девушка признавалась, что ей кажется, будто за ней кто-то следит. Также ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания.

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