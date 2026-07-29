29 июля, 18:02Политика
Российские военные поразили сухогруз в Черном море и два судна в порту Южный
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по сухогрузу, который следовал в порт Одессы с грузом для украинских военных, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что сухогруз был поражен на переходе морем, северо-западнее острова Змеиный.
Кроме того, в течение дня российские военные продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Южный были поражены два сухогруза, доставлявшие грузы военного назначения.
Также в порту Одессы ударом уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.
Ранее российские войска взяли под контроль населенные пункты Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР. В Сумской области действовали подразделения группировки войск "Север", а освободить Светлое смогли подразделения группировки войск "Центр" благодаря решительным действиям.
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