Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по сухогрузу, который следовал в порт Одессы с грузом для украинских военных, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что сухогруз был поражен на переходе морем, северо-западнее острова Змеиный.

Кроме того, в течение дня российские военные продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Южный были поражены два сухогруза, доставлявшие грузы военного назначения.

Также в порту Одессы ударом уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Ранее российские войска взяли под контроль населенные пункты Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР. В Сумской области действовали подразделения группировки войск "Север", а освободить Светлое смогли подразделения группировки войск "Центр" благодаря решительным действиям.



Российские войска взяли под контроль Коммунаровку и Торское в ДНР



