Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 18:02

Политика

Российские военные поразили сухогруз в Черном море и два судна в порту Южный

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по сухогрузу, который следовал в порт Одессы с грузом для украинских военных, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что сухогруз был поражен на переходе морем, северо-западнее острова Змеиный.

Кроме того, в течение дня российские военные продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Южный были поражены два сухогруза, доставлявшие грузы военного назначения.

Также в порту Одессы ударом уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Ранее российские войска взяли под контроль населенные пункты Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР. В Сумской области действовали подразделения группировки войск "Север", а освободить Светлое смогли подразделения группировки войск "Центр" благодаря решительным действиям.

Российские войска взяли под контроль Коммунаровку и Торское в ДНР


Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика