Врач Русакова рассказала об опасности переспелых бананов и комбучи для водителей

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Даже небольшое количество спиртного в продуктах может повлиять на результаты алкотестера и снизить концентрацию внимания водителя. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По этой причине она рекомендовала не употреблять перед поездкой конфеты с алкоголем и переспелые фрукты, особенно бананы – в них быстро накапливается этиловый спирт. Что касается напитков, опасность представляют квас, комбуча, кефир и безалкогольное пиво.

В квасе, например, содержание алкоголя обычно составляет от 0,5 до 1,2% объема, что соответствует примерно 4–10 граммам спирта на литр, отметила специалист. Поэтому после его употребления не рекомендуется садиться за руль в течение 30 минут.

Такие кисломолочные напитки, как кефир, простокваша и айран, содержат до 0,02% этилового спирта, добавила Русакова. Количество повышается, если продукт хранился вне холодильника при температуре свыше плюс 15 градусов.

"Кроме того, безалкогольное пиво, несмотря на свою пометку, все равно содержит минимальный процент. В России по ГОСТу объемная доля этилового спирта в таком напитке не должна превышать 0,5%. То есть термин "безалкогольное" не означает абсолютный ноль", – сказала она.

Также врач напомнила и о спиртосодержащих микстурах и настойках. В них уже значительное количество спирта – около 20%. А что касается популярной сейчас комбучи, она содержит 0,5 до 1,2% этилового спирта.

Специалист посоветовала автомобилистам пить воду, зеленый чай, морсы и компоты, так как они тонизируют, но не являются алкоголем. На концентрацию и когнитивные функции положительно влияют цитрусовые и кислые яблоки, они бодрят, утоляют жажду и снабжают организм витамином С.

Помимо этого, отметила Русакова, полезны орехи, сухофрукты и горький шоколад. Поддерживать умственную активность помогают легкие белковые продукты: рыба, яйца и птица. Для получения энергии подойдут также углеводы с низким гликемическим индексом вроде бурого риса, гречки и бобовых. Тонус в течение дня поможет поддержать зелень: салат, укроп, петрушка, шпинат.

Ранее МВД России предложило изменить административный регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав. Инициатива в том числе исключает необходимость предоставления медицинской справки на бумажном носителе. С 1 марта 2027 года все медзаключения будут предоставляться в электронной форме.

