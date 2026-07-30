В Госдуме предложили дать одиноким родителям налоговый вычет за услуги нотариуса

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Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили в правительство законопроект о праве на налоговый вычет за нотариальные услуги для одиноких родителей, сообщает ТАСС.

Инициатива предполагает внесение поправок в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ. Согласно предлагаемым изменениям, единственный родитель ребенка младше 18 лет вправе получить социальный налоговый вычет на сумму собственных расходов – в размере уплаченной государственной пошлины или нотариального тарифа за нотариальные действия. Лимит на предоставление такого вычета установлен в размере 150 тысяч рублей.

Как отметил Даванков, принятие изменений позволит частично компенсировать одиноким родителям расходы на нотариальное оформление юридически значимых действий. При этом, по его словам, не потребуется создавать отдельную систему администрирования.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2028 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать в РФ бесплатным дополнительное образование для всех детей. Он отметил, что каждому ребенку должны быть доступны кружки и секции по спорту, творчеству и науке, так как в детстве закладываются интересы и таланты, определяющие будущее человека.

