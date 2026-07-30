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30 июля, 18:51

Экономика

Новак поручил разработать меры поддержки предпринимателей после атак на логоцентры

Фото: MAX/"Правительство. Главное"

Вице-премьер России Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические комплексы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

В заседании приняли участие Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Центробанк России и бизнес-сообщество.

Новак обратил внимание, что от украинских атак сейчас пострадали много представителей малого и среднего бизнеса. Их товары были повреждены или уничтожены. В связи с этим он призвал ведомства выработать конкретные предложения, направленные на оказание адресной помощи предпринимателям.

Министр экономического развития Максим Решетников озвучил три основные задачи, которые нужно решить для скорейшего возобновления работы продавцов. Для начала, отметил он, необходимо перестроить логистические цепочки, чтобы товары начали доходить до потребителей без задержек.

Кроме того, добавил Орешкин, важно помочь поставщикам и производителям скорее возобновить деятельность. Нужны и системные меры для повышения устойчивости поставок, увеличения товарных запасов, а также роста гибкости и быстроты доставки.

По итогам обсуждения Новак и Орешкин поручили участникам заседания определить параметры озвученных мер. В срок до 10 августа ведомства должны представить кабмину проекты актов, благодаря которым станет возможен запуск поддержки.

В последнее время украинским ударам подвергаются логистические центры Wildberries. Атаки начались 18 июля. От вражеских дронов пострадали склады компании в подмосковной Электростали, в Котовске Тамбовской области, Краснодаре, ставропольском Невинномысске и Симферополе.

Целями ударов становились также объекты маркетплейса в Новосаратовке Ленинградской области, а также в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Санкт-Петербурга. Сообщалось и об эвакуациях в логистических центрах Wildberries в подмосковных Коледине и Подольске, Екатеринбурге, Рязани и удмуртском Сарапуле.

Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады

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