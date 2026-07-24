24 июля, 06:53Происшествия
Три человека пострадали при атаке БПЛА на склады Wildberries в Ленобласти
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
Три человека пострадали при атаке беспилотника на складские помещения Wildberries в деревне Новосаратовка в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере MAX.
Он уточнил, что возгорание стало прямым следствием попадания БПЛА.
Пострадавшие в настоящий момент находятся в стационаре. Их здоровью ничего не угрожает, медики квалифицируют их состояние как среднетяжелое.
Вместе с тем пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) объявила, что два логистических центра в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Санкт-Петербурга временно приостановили работу. О ее возобновлении планируется сообщить дополнительно.
Ленинградская область и Петербург подверглись масштабной атаке украинских БПЛА в ночь на 24 июля. Всего над территорией области было сбито 59 вражеских БПЛА.
Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры в районе Московского шоссе. Атака также повлияла на работу аэропорта Пулково. Авиагавань временно не принимала и не отправляла рейсы из соображений безопасности.
Также в ночь на пятницу был эвакуирован сортировочный центр Wildberries в Симферополе. Отмечалось, что эвакуация прошла в соответствии с требованиями безопасности.