Иран заявил об атаке США на танкер в Оманском заливе

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Американские военные нанесли удар по танкеру в Оманском заливе, заподозрив его в перевозке иранского газа, в результате чего погибли два члена экипажа. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источник.

По его данным, вечером 24 июля США выпустили две ракеты по танкеру со сжиженным нефтяным газом, который направлялся в регион со стороны Оманского залива. Судно якобы подозревали в нарушении объявленной Вашингтоном морской блокады Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке дестабилизировалась в конце февраля 2026 года вследствие взаимных военных ударов США, Израиля и Ирана. Несмотря на достигнутое в июне соглашение о взаимодействии, режим прекращения огня оказался недолгим, и в июле эскалация конфликта возобновилась.

Позднее командующий центральным штабом ВС Ирана Али Абдоллахи заявил, что Тегеран будет отвечать гибелью американских военных на смерть каждого иранца.