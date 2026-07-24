Трамп заявил, что ущерб торговым судам будет возмещаться из замороженных США средств Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что любой ущерб торговым судам или грузам будет возмещаться из иранских средств, замороженных Вашингтоном. Соответствующую публикацию он разместил в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что данный указ действует с настоящего момента и до поступления новых распоряжений.

По его словам, любой вред, причиненный судам, грузам или чему-либо к ним относящемуся, будет оплачиваться из находящихся под контролем США иранских активов.

Трамп признал, что ущерб может оказаться очень существенным, но, тем не менее, назвал такой шаг справедливым и оправданным.

Обострение между США и Ираном произошло после того, как в конце февраля Вашингтон и Израиль нанесли удары по территории Исламской Республики. В ответ Иран атаковал Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке.

Позже стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля США вновь нанесли удары по Ирану после атаки иранских военных на суда в Ормузском проливе.