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24 июля, 10:13

Наука

В Музее космонавтики открылась выставка к 100-летию конструктора Гая Северина

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Экспозиция, приуроченная к 100-летию со дня рождения советского и российского ученого Гая Северина, открылась в Музее космонавтики, подведомственном столичному департаменту культуры, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу музея.

На выставке представили экспонаты из коллекции музея – от скафандра СК-1 до современных модификаций "Орлана". Посетители узнают об истории развития систем спасения в космосе и о спортивных достижениях Северина, который был двукратным чемпионом СССР по горнолыжному спорту. Экспозиция доступна по входному билету.

Северин был известен как генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда". Под его руководством создали катапультируемое кресло для первого полета космонавта Юрия Гагарина, скафандр "Беркут", в котором космонавт Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос, а также скафандры "Сокол", "Орлан" и лунный "Кречет".

Ранее сообщалось, что к 70-летию олимпийского комплекса "Лужники" в столице состоится ряд мероприятий. С 31 июля по 27 ноября в Московском музее современного искусства будет проходить масштабная выставка, объединяющая работы современных художников и исторические артефакты из архивов "Лужников", Музея архитектуры имени Щусева, Музея Москвы и других учреждений.

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