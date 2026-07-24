NG: ученые нашли признаки недавних тектонических процессов на Венере

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Ученые выявили признаки недавней тектонической активности в рифтовых зонах Венеры. Ранее считалось, что она на планете отсутствует, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience (NG).

Общая длина протяженных рифтовых долин на Венере достигает примерно 40 тысяч километров, а занимают они около 8% поверхности планеты. Такие структуры образуются, когда участки коры расходятся в стороны, что считается признаком тектонических процессов.

Данные миссии NASA Magellan, полученные на Венере в 1990-х годах, не показали признаков движущихся литосферных плит, как на Земле. Считалось, что большинство разломов старше 100 миллионов лет и они давно застыли.

Новая трехмерная модель, созданная командой специалистов под руководством профессора Тараса Гери из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, показала, что как минимум часть рифтов может быть гораздо моложе.

Ученые сравнили топографию рифтовых долин Ганис, Дали и Девана с результатами моделей активных и затухших рифтов. Выяснилось, что вдоль молодых разломов образуются широкие возвышенности – рифтовые фланги. Расширяться такие разломы могут со скоростью от 3 до 10 сантиметров в год. Затем, в отличие от Земли, где рельеф сглаживают вода и ветер, на Венере поднятия довольно быстро оседают сами по себе за счет расслабления коры.

При этом речь не идет о тектонике плит в земном понимании – постоянно движущихся литосферных плит на Венере не нашли. Однако ее кора все же может деформироваться. Эти данные дополняют другие свидетельства того, что Венера может быть геологически живой планетой.

Ранее "Роскосмос" предложил исследовать Венеру с помощью автоматических космических аппаратов после 2036 года. Госкорпорация также предложила начать полеты космических аппаратов с ядерной энергоустановкой после того года. При этом приоритетом "Роскосмос" считает развитие отечественных рынков услуг космической связи и навигации.

