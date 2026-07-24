Аккаунт сурков появился на OnlyFans

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Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе запустили на платформе OnlyFans аккаунт OnlyMarms с кадрами о жизни сурков. Об этом сообщает издание Live Science.

Ученые решили начать такой эксперимент из-за сокращения государственного финансирования науки в США. Команда планирует при помощи аккаунта собирать пожертвования на продолжение исследований.

На странице публикуются видео, на которых сурки играют друг с другом, роют норы, переносят растения и дерутся. Авторы проекта отметили, что почти весь контент соответствует рейтингу G (доступно для любой аудитории), некоторые кадры носят метку PG (рекомендуется участие родителей).

Подписка на OnlyMarms бесплатная.

За первый месяц страницу посетили уже 735 человек, подписались 44, однако объем пожертвований пока небольшой. Исследователи указали, что главная задача проекта состоит в привлечении внимания к проблеме финансирования науки.

Ранее губернатор штата Флорида Джеймс Фишбак призвал ввести "налог на грех" в размере 50% для моделей OnlyFans. По мнению политика, эта мера сократит число молодых женщин, которые зарабатывают на продаже откровенного контента. Он также указал, что считает такую деятельность не осознанным выбором, а следствием "искаженных общественных установок".

