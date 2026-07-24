HR-эксперт Лоикова: женщина-электромонтер может заработать до 230 тыс руб в месяц

Девушка-сантехник из Москвы заработала за один заказ 36 тысяч рублей, рассказала она в соцсетях. Почему женщины уходят в "мужские" профессии и сколько они могут заработать – в материале Москвы 24.

Красота и сила

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В Сети завирусилась история столичой девушки‑сантехника, которая поставила восемь счетчиков воды в квартире и получила за эту работу 36 тысяч рублей.





автор ролика Выкрутила все эти ржавые куски металла и приступила к монтажу – фильтр, американки, счетчики, клапан. Разводку пришлось сделать из гибкой подводки, потому что у клиента бюджет, а не золотые трубы.

По словам девушки, хозяин квартиры остался доволен, а на работу она потратила восемь часов.

Примеров, когда женщины осваивают, как казалось, мужские профессии, в России немало. Мастер по реставрации и дизайну мебели Маргарита Шавкута рассказала Москве 24, что к этому привычны не все клиенты.

"Удивление звучало и от взрослых мужчин, и от женщин, когда к ним приезжала молодая девушка, а заказ был, например, на перетяжку стульев. Был случай с перетяжкой изголовья кровати – достаточно большого предмета. Мужчина за 40 наблюдал, как я раскручиваю и разбираю мебель, несколько раз порывался помочь, потому что не верил, что сама справлюсь", – отметила она.





Маргарита Шавкута мастер по реставрации и дизайну мебели Люди задавали вопросы: "Как вы к этому пришли?" Ведь это не легкая, изящная работа, а физически тяжелая: сборка, разборка, столярные работы, пыльная шлифовка, зачистка, склеивание, починка. То, чем обычно занимается мужчина. Мне просто это интересно, я не смотрю на это как на мужскую или женскую профессию.

Кроме того, реставрация и редизайн мебели – это не только трудная физическая работа, но и творческая.

"Когда относишься к предмету как к части интерьера, продумываешь детали, подбираешь ткани, ты становишься художником. Особенно нравятся творческие заказы, когда просили проявить фантазию, подобрать что-то интересное, чтобы подходило к интерьеру. Также нравится работать с винтажной мебелью – на каждом предмете остается частичка истории. Когда бабушкино кресло, которое хотели выбросить, превращается в конфетку и ты видишь радость заказчика – это самое ценное. Именно эта часть и привлекла меня в профессии реставрации", – пояснила специалист.

Однако больше всего в своей работе мастеру интересны редизайн и переделка.

"Я искала место, где можно научиться не только починке и восстановлению, но и творческой части. Нашла онлайн-школу (были и офлайн-программы), защитила первый предмет для переделки, и пошли заказы", – поделилась она.

Работа над реставрацией и редизайном мягкой мебели позволила мастеру глубже изучить ассортимент тканей, их эксплуатационные и эстетические свойства.

"Позже попробовала работать с натуральной кожей (тоже считается нетипичной женской профессией) – делала картхолдеры для небольшого бренда и обложки для блокнотов с резинками. Люди воспринимают эту профессию скорее как швею, а не дизайнера или мастера, хотя работа с кожей достаточно сложна", – поделилась специалист.





Маргарита Шавкута мастер по реставрации и дизайну мебели Доход в этой сфере бывает разный и зависит от объема и сложности работы. Маленький заказ (например, отремонтировать стул) может стоить 2–3 тысячи рублей, в редких случаях до 5 тысяч. Если это сет стульев – от 10–15 тысяч, сложная перетяжка или реставрация – от 20–30 тысяч, а максимум может доходить до 50 тысяч и выше.

Итоговый заработок мастера зависит от количества заказов, ценности предмета и материалов. Максимум Шавкута брала три заказа в месяц, что для работающего в одиночку специалиста считается значительной нагрузкой.

"Барьеры сохраняются"

Современный рынок труда не фокусируется на гендерной принадлежности кандидата. Главное требование сводится к тому, умеет ли человек выполнять работу качественно и в установленные сроки, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт За последние 3 года количество резюме от женщин в рабочих производственных профессиях выросло на 91%. Они активнее идут в сварку, токарное дело, монтаж, машинисты, геологи, инженерные позиции. Работодатели открыты ввиду дефицита кадров и рассматривают в первую очередь квалифицированных соискателей независимо от пола.

По словам эксперта, высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где сочетается техническая сложность, дефицит кадров и востребованность.

В частности, она рассказала о женщине-кровельщице, у которой запись на монтаж на несколько месяцев вперед, потому что она делает это аккуратно, быстро и качественно. Будучи электромонтерами, девушки могут зарабатывать до 230 тысяч рублей, а бурильщицы и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ) – до 280 тысяч. Высокий заработок почти всегда связан с опытом, дополнительными сертификатами и готовностью к сложным вахтовым условиям, добавила она.

Также в строительных и инженерных компаниях порой отдают предпочтение кандидатам женского пола, опираясь на положительный опыт: сотрудницы реже злоупотребляют вредными привычками, проявляют большую лояльность к работодателю, а в ряде случаев готовы соглашаться на менее высокий уровень оплаты труда.

"Но барьеры сохраняются: в частности, есть перечень производств с вредными и опасными условиями, где ограничен труд женщин из-за их природной функции материнства", – подчеркнула специалист.

Решающим фактором при выборе работодателя становятся поддержка на этапе адаптации, наличие гибких графиков и возможность совмещения с семейными обязанностями, заключила Лоикова.

