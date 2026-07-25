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25 июля, 08:30

Политика

В Госдуме предложили увеличить отпуск с 28 до 35 дней

Фото: Москва 24/Анна Селина

Ежегодный отпуск россиян необходимо увеличить с 28 до 35 дней, расходуя его только на рабочие дни. Об этом ТАСС заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

По его словам, в праздники отпуск не расходуется и продлевается на соответствующее количество дней.

"Если на отпуск попадают праздничные дни, то они не считаются. А почему выходные дни считаются? Выходные дни и так бы были выходными. И в этой связи, конечно, нужно отпускные считать без выходных дней и, соответственно, прибавлять дни", – подчеркнул депутат.

Парламентарий также предложил пропорционально увеличивать отпуска тех, кто имеет право на его дополнительные дни.

В настоящее время стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней в год. Некоторым категориям граждан, а также сотрудникам с особыми условиями труда положены более длинные ежегодные отпуска или дополнительные дни отпуска.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что работникам, проживающим на Крайнем Севере и в приравненных местностях, раз в два года гарантируется оплата проезда в отпуск. По его словам, неработающим пенсионерам упомянутых территорий подобную компенсацию предоставляют через Социальный фонд России. При этом сотрудникам органов внутренних дел проезд к месту отпуска и обратно оплачивается раз в год и вместе с одним членом семьи.

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