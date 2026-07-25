Двум женщинам по делу о подготовке терактов в Пятигорске грозит до 20 лет колонии

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Двум женщинам, проходящим по делу о подготовке терактов в Пятигорске, может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом РИА Новости сообщил руководитель СУ СК России по Ставропольскому краю Александр Перепелицын.

По его словам, 19-летняя и 47-летняя женщины находятся под стражей. Им предъявили обвинения в покушении на теракт и незаконной перевозке боеприпасов.

Перепелицын отметил, что женщины, по предварительным данным, действовали по указаниям украинских кураторов и не являлись идейными сторонницами террористической деятельности.

Двух женщин, планировавших теракт у здания правоохранительных органов в Пятигорске, задержали 23 июня. По данным следствия, они действовали по указке из Киева.

При этом сами подозреваемые заверили, что просто искали подработку в интернете и не знали, что в их сумках лежат бомбы мощностью 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Одна из девушек получила "задание" в свой день рождения. Возбуждено уголовное дело.