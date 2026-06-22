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22 июня, 10:13

Происшествия

В Воронеже задержали украинского агента, наблюдавшего за военными объектами РФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, который наблюдал за военными объектами в столичном регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Уточняется, что россиянин 2005 года рождения был задержан в Воронеже. Установлено, что его завербовали при помощи одного из мессенджеров. По заданиям куратора он за вознаграждение не только наблюдал за военными объектами в РФ, но и подбирал иных лиц для оказания содействия Украине. Кроме того, мужчина участвовал в работе украинских мошеннических call-центров.

У задержанного изъяли смартфон с перепиской, изобличающей его противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Госизмена"), по решению суда гражданина РФ отправили под стражу. Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников украинских спецслужб, готовивших теракты. Злоумышленники планировали совершить диверсионно-террористические акты против российских военных, волонтерской организации, поддерживающей участников СВО, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов. Возбуждены уголовные дела.

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