ФСБ задержала в трех регионах РФ пособников спецслужб Киева за подготовку терактов

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Сотрудники ФСБ России задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников украинских спецслужб, готовивших теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным силовиков, злоумышленники планировали совершить диверсионно-террористические акты против российских военных, волонтерской организации, поддерживающей участников СВО, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов.

У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства и самодельные зажигательные устройства. Более того, в телефонах злоумышленников обнаружена переписка с кураторами с Украины с инструкциями по проведению терактов, указали в ЦОС.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к теракту" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств", также решается вопрос о возбуждении дела о госизмене.

Ранее в Чите задержали мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для осуществления диверсионной деятельности в РФ. Как рассказали в ФСБ, задержанный прошел спецподготовку перед тем, как собирать и передавать украинской стороне информацию о критически важных российских объектах, находящихся около мест его пребывания.