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11 августа, 05:22

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СК назвал несчастный случай и преступление приоритетными версиями пропажи семьи Усольцевых

СК назвал приоритетные версии пропажи семьи Усольцевых под Красноярском

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи рассматривают несчастный случай и возможное преступление в качестве основных версий исчезновения семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по краю и Хакасии сообщает ТАСС.

Указанные версии являются приоритетными в ходе расследования уголовного дела. Правоохранители продолжают установление всех обстоятельств, отрабатывая различные версии исчезновения.

Усольцевы исчезли осенью 2025 года. По данным правоохранителей, они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними оказалась потеряна. Основные поиски прекращены, но периодически спасатели возобновляют работы.

В июне 2026-го в ходе поисков специалисты нашли некие вещи, которые могли принадлежать пропавшим. Позже выяснилось, что в зоне поисков также обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы, но одна из родственниц Усольцевых опровергла версию, что предмет мог принадлежать им.

Скрытых троп или дорог, по которым могла уйти пропавшая семья Усольцевых, не обнаружено. Следствие отрабатывало сначала три версии исчезновения семьи, включая несчастный случай, криминал и побег. Однако последние две версии позже были опровергнуты.

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