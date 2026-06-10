Вещи обнаружили в зоне поисков Усольцевых

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Специалисты проверят вещи, найденные в зоне поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае, на принадлежность пропавшей семье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что пешие поисковые группы нашли и изъяли вещи в период с 4 по 9 июня. Сами поиски приостановлены для анализа результата работ. Пропавших все еще не нашли.

"Будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путем обследования отдельных локальных участков местности", – сообщили в СК.

Всего в ходе поисков Усольцевых специалистами обследовано около 1 тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги за скалами Буратинкой и Мальвинкой в секторе, представляющем наибольший интерес для поиска. При этом большая часть территории обследовалась при помощи видеосъемки с БПЛА.

Об исчезновении Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным правоохранителей, 28 сентября они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними была потеряна. Основные поиски семьи были прекращены 12 октября.

Затем работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках. Поисковые мероприятия несколько раз возобновлялись в апреле, мае и июне 2026 года. Основной версией пропажи семьи является несчастный случай.

