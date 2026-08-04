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04 августа, 10:58

Происшествия

В РКН рассказали, что самая долгая DDoS-атака в июле длилась почти 6 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самая долгая DDoS-атака в июле длилась 5 дней, 19 часов и 6 минут, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Всего в июле специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заблокировали 2 580 фишинговых ресурсов и 944 сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.

Кроме того, за месяц было отражено 1 073 DDoS-атаки, направленные на системы защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи. Максимальная мощность одной из атак достигла 710,13 гигабита в секунду, скорость – 73,9 миллиона пакетов в секунду.

Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных в США, Бразилии, Германии, Аргентине и Индии. Основные векторы были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.

Также в ЦМУ ССОП выявили и устранили 1 336 нарушений маршрутизации трафика со стороны 263 организаций.

Ранее сообщалось, что РКН оштрафовал около 85 телекоммуникационных компаний, которые не предоставляли властям данные об IP-адресах своих абонентов. По словам эксперта по беспроводной связи Олега Яблокова, эти данные помогают фильтровать трафик и реагировать на DDoS-атаки. Специалист Денис Кусков добавил, что, зная об изменении IP-адресов, эксперты могут определить и нейтрализовать источник вредоносного трафика.

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