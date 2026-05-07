РКН: в апреле Россия подверглась 1 246 DDoS-атакам

В апреле чаще всего DDoS-атаки на Россию совершались с IP-адресов, зарегистрированных в США, Бразилии, Нидерландах, Германии и Франции. Всего за месяц было отражено 1 246 атак на защищаемые субъекты госуправления и операторов связи, сообщили в Роскомнадзоре.

Максимальная мощность атак за указанный период составила 1,03 терабита в секунду, скорость – 88,55 миллиона пакетов в секунду, а продолжительность – 5 дней, 4 часа и 54 минуты.

При этом основные векторы DDoS-атак были направлены на телекоммуникационную отрасль. Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Кроме того, специалисты выявили и устранили 1 356 нарушений маршрутизации трафика со стороны 318 организаций.

В частности, 6 апреля в Москве произошел массовый сбой в работе операторов, банков и порталов. Около 7% сообщений поступали из Москвы, 6% – из Московской области.

Спустя время "Ростелеком" заявил о мощной DDoS-атаке на свою сеть. На этом фоне было принято решение ввести фильтрацию входящего трафика, что повлияло на доступность некоторых интернет-ресурсов.

Позднее в Роскомнадзоре прокомментировали случившееся, уточнив, что причиной инцидента стал сбой на магистральной сети "Ростелекома".