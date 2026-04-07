"Ростелеком" заявил о мощной DDoS-атаке на свою сеть

Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке вечером 6 апреля. Действия киберпреступников были нейтрализованы, сообщает РИА Новости со ссылкой на провайдера.

В компании отметили, что на фоне атаки было принято решение ввести фильтрацию входящего трафика. Это повлияло на доступность некоторых интернет-ресурсов.

"Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23:09 сеть передачи данных "Ростелекома" работает штатно", – говорится в сообщении провайдера.

Массовый сбой произошел в работе операторов, банков и порталов в Москве вечером 6 апреля. Россияне жаловались на проблемы в работе операторов Т2 и "Ростелеком".

Из Москвы поступало около 7% сообщений, а из Московской области – 6%. Также пользователи жаловались на сбои в работе ряда государственных порталов, включая "Госуслуги" – свыше 100 обращений. Сбой также затронул работу некоторых банков, например "Газпромбанка".