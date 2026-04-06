Массовый сбой произошел в работе операторов, банков и порталов в Москве, следует из данных сайта Downdetector.

Россияне жалуются на проблемы в работе операторов Т2 и "Ростелеком". В частности, количество жалоб на работу "Ростелекома" составило практически 1 600. Из Москвы поступает около 7% сообщений, а из Московской области – 6%. 14% – из Самарской области, еще 3% – из Нижегородской области и 2% – из Брянской. О сбоях в работе T2 сообщили 25 человек.

Также поступают жалобы на сбои в работе ряда государственных порталов, включая "Госуслуги" – свыше 100. Вместе с тем пользователи жалуются на работу некоторых банков, например "Газпромбанк".

До этого масштабный сбой в работе российских банков, затронувший Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и операции через СБП, был зафиксирован в пятницу, 3 апреля. В основном на неполадки жаловались пользователи из Москвы, за исключением обращений в отношении Т-Банка – большая часть жалоб поступила из Самарской области.

Позднее работа сервисов была восстановлена. Однако в Т-Банке предупредили, что некоторые клиенты все еще могут сталкиваться с неудачными операциями при использовании карт в банкоматах или эквайринговой сети других банков.

На этом фоне лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал к тщательному расследованию сбоев в работе крупных банков. Парламентарий назвал такие неполадки в функционировании крупнейших финансовых организаций крупнейшими в истории.