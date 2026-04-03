Работа сервисов Сбера восстановлена после сбоя

Работа сервисов Сбера восстановлена после технического сбоя, сообщила пресс-служба банка.

"Все работает – наша команда оперативно все починила, доступ ко всем сервисам полностью восстановлен", – говорится в сообщении.

В банке еще раз принесли извинения за доставленные неудобства и поблагодарили клиентов за понимание.

Сбой в работе Сбербанка произошел в пятницу, 3 апреля. Пользователи жаловались на проблемы в работе мобильного приложения, неполадки в личном кабинете, а также на общий сбой.

На этом фоне банк предупреждал клиентов о возможных трудностях при оплате картой. В Национальной системе платежных карт тем временем указывали, что обработка операций по картам "Мир" обеспечивается в штатном режиме, а проблемы фиксируются на стороне конкретных банков.

Спустя время сбой распространился на работу СБП, Т-Банка и Банка ВТБ. В основном на неполадки жаловались пользователи из Москвы, за исключением обращений в отношении Т-Банка – большая часть жалоб поступила из Самарской области.